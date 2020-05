FOTOD | Tallinn-Tartu maanteel sõitis auto tagant otsa tee ääres seisnud veokile

Politsei pressiesindaja sõnul sai häirekeskus teate, et Tallinn-Tartu maanteel Põltsamaa vallas on juhtunud raske liiklusõnnetus, kus sõiduauto sõitis tagant otsa tee ääres seisnud veokile. Sõiduautos viibis vaid juht, ta oli kaine ning omab juhtimisõigust. Juht oli sõiduvahendis korrektselt turvavööga kinnitatud ning ta sai avariis õnneks vaid põrutada. Meedikud vaatasid ta seisundi üle, haiglaravi ta ei vaja.

Sündmuskohal töötanud patrullpolitseiniku Peeter Järve sõnul on õnn, et sõiduautos kaasreisijat ei olnud, sest masina kõrvalistujapoolne külg on täielikult deformeerunud ning sealt ükski inimene eluga pääsenud ei oleks. Tema sõnul on puhas ime seegi, et ka autojuht vaid ehmatuse ja mõne sinikaga pääses, sest taolised kokkupõrked lõpevad tavaliselt siiski raskemate tagajärgedega.

„Sõiduauto roolis olnud juht rääkis, et oli nüüdsama naasnud kalalt, ta oli väsinud ning ilmselt väsimus õnnetuse juhtumisel määravaks saigi,“ rääkis politseinik. Ta lisas, et auto juhtimine on tegevus, mis nõuab igal sekundil juhi kogu tähelepanu ja keskendumist, mistõttu on ääretult oluline, et väsinuna ning unisena üksi juht autorooli ei läheks. „Kui väsimus võtab võimust, siis tuleb oma sõiduk teeääres või mõnes muus kohas peatada ning end välja puhata, sest väsinud juht roolis on niisama ohtlik, kui joobnud juht,“ lisas Järve lõpetuseks.