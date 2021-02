FOTOD | Tallinn-Tartu maanteel juhtus nelja autoga liiklusõnnetus

Paide politseijaoskonna väärteomenetleja Ragne Tõnts selgitas: "Õnnetus juhtus, kui sõiduauto Škoda hakkas sooritama möödasõitu ees sõitvast veoautost, kuid vastutulevate sõidukite tõttu hakkas reastuma tagasi oma sõidurajale. Lumisel teel hakkas auto vibama ja kuigi juht püüdis autot teele tagasi saada, sõitis ta üle vastassuuna teelt välja kraavi ja rullus üle katuse. Autot juhtinud naine oli sõidukis koos kahe väikelapsega ning keegi neist õnneks vigastada ei saanud."

Škoda taga liikusid sõiduautod BMW ja Toyota, kes mõlemad pidurdasid ja jätsid auto seisma, et abi kutsuda. Toyota taga sõitnud veoauto juht ei jõudnud enam hoogu maha võtta ning riivas Toyota ja BMW külge. BMWs, Toyotas ja veoautos oli kõigis ainult sõidukijuht ning keegi neist vigastada ei saanud.

Kõikide autode juhid olid kained ning kõik autos olnud inimesed kasutasid korrektselt turvavarustust.

Teeolud olid sündmuskohal lumised, õnnetuse hetkel sadas ka lund. "Tegemist oli väga õnneliku õnnetusega ja tuletan kõigile meelde, et talvistes oludes tuleb pigem sõita aeglasemalt, hoida suuremat pikivahet ja vältida järske manöövreid. See kõik on vajalik selleks, et ootamatuste korral oleks piisavalt aega reageerida," lisas Tõnts.

Liiklus sündmuskohal on senini häiritud.