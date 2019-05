FOTOD | Tähtsad külalised hindasid Kevadtormi harjutusvõimalusi kõrgelt

„Läti oli esimene liitlasriik, kes võttis osa Kevadtormist juba kahetuhandete aastate alguses, meil on alati hea meel tulla õppusele ja õppida midagi uut. See on suurepärane võimalus sõdurite jaoks harjutada koostööd taktikalisel tasemel,“ ütles Läti mehhaniseeritud brigaadi ülem kolonelleitnant Sandris Gaugers.

Kõik külalised said ülevaate Kevadtormil toimuvast, üksuste väljaõppest, staabiharjutustest ning järgmiste nädalate plaanidest. Tapa linnaku riviplatsil oli külalistel võimalus tutvuda lahingumasinaga CV90, Briti kaitseväe tangiga Challenger 2, Prantsuse tangiga Leclerc ning muu Eesti kaitseväe ja liitlaste tehnikaga, sealhulgas ka Eesti kaitsetööstuse liidu ettevõtete toodanguga.

„Mulle on väga tahtis täna siin olla, sest Soome üksus osaleb ka sel aastal Kevadtormil. Soovin kõigile Kevadtormil osalejatele edu ja jõudu,“ ütles Soome kaitseatašee kolonelleitnant Antti Hauvala.

Esmaspäeval alanud Kevadtormil osaleb kokku üle 9000 kaitseväelase ligikaudu 13 erinevast riigist. Õppusesse panustavad nii maavägi, õhuvägi kui merevägi. Kaasatud on 1. ja 2. jalaväebrigaad, toetuse väejuhatus ning teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused. Kevadtormil osalevad ka NATO lahingugrupi ning õppuste ajaks Eestisse saabunud liitlas- ja partnerriikide kaitseväelased.