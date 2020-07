FOTOD | Taas kogunes Estonia teatri nõukogu. Kas Aivar Mäe osas täna oodata sisulisi otsuseid?

Nõukogu esimees Arne Mikk sõnas täna hommikul Delfile, et räägitakse näiteks usaldusisikute teemal ning sedapuhku Aivar Mäe ise kohal pole. Küll saatis Mäe kirjalikult nõukogule omapoolsed selgitused.

Ekspress kajastas, et veidi enne kella 10 jõudis ka Estonia töötajate e-postkasti kiri peadirektor Mäelt.

"Täna astun ma esimese sammu ja vabandan kogu kollektiivi ees kirjalikult, kuid olen valmis silma vaatama ja vabandama isiklikult igaühe ees, kes tunneb, et olen talle kunagi ühel või teisel moel liiga teinud. Minu käitumine või tegevus pole kunagi olnud ajendatud kurjusest, kiusust või muudest halbadest eesmärkidest," sõnas ta seal.

Delfile on viidatud, et õhus on ka variant, et täna selgub, et Mäe peab kas või ajutiselt ameti ikkagi maha panema, ent midagi pole veel kindel. Mäe viibib ametlikult hetkel puhkusel.

Juhtumiga tegeleb ka politsei. Kesklinna jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko sõnas, et 26. juunil alustati menetlust seksuaalse ahistamise paragrahvi alusel, et välja selgitada täpne sündmuste kulg ja episoodid ning teha kindlaks võimalik ahistamine töökohas. "Täname kõiki, kes on juba antud juhtumi puhul politsei poole pöördunud ja palume neil, kellel on infot võimalike ahistamisjuhtumite kohta, esimesel võimalusel politsei poole pöörduda. Vajalikud kontaktandmed oleme ajakirjaniku kaudu edastanud."