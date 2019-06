FOTOD | Taani kuninganna esimene visiidipäev lõppes piduliku õhtusöögiga Arvo Pärdi keskuses

Näitusel on esindatud nii akadeemilist suunda esindavate kunstnike nagu Nicolai Abraham Abildgaardi (1743–1809) looming, aga ka kuldaja juhtivate meistrite Christoffer Wilhelm Eckersbergi (1783–1853), Christen Schiellerup Købke (1810–1848), Jørgen Valentin Sonne (1801–1890) jt teosed. Erilise tähelepanu pälvib näitusel kunstnik, kelle teos sai näituse toimumise põhjuseks – Taani rahvusliku lipu legendaarset sündimise hetke kujutava maali autor Christian August Lorentzen (1749–1828). Lorentzeni maali „Legend Taani lipu Dannebrogi taevast alla langemisest Eestis Lindanise lahingu ajal 1219. aastal“ tunneb Taanis igaüks, kuid näitusel on see esitatud mitte ainult kui omamoodi patriootiliseks ikooniks kujunenud teos, vaid seda vaadatakse kunstniku sageli teravalt satiirilise ja poliitiliselt angažeeritud loomingu taustal.

Pärast seda suundus kuninganna Kiek in de Köki, kus avas näituse Dannebrogi 800. aastapäeva puhul ning Komandandi aias Taani lipu värivdes kuninganna roosiaia.

Roosiaed on linna ja Taani saatkonna ühisprojekt.

Taani Kultuuriinstituut ning Taani – Eesti Kaubanduskoda kinkisid Tallinnale 800 roosiistikut ning 8 klassikalist Kopengaheni stiilis pargipinki. Linn võttis enda peale rooside istutamise ja kogu Komandandi aia renoveerimise. „See aed märgib Taani ja Eesti häid suhteid ja ühist ajalugu ning jääb meenutama Tema Majesteedi visiiti,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart ning avaldas lootust, et Tallinn saab rooside hooldamisega hästi hakkama ning nii tallinlastel kui ka turistidel on taas üks sümboolne koht, mida külastada."

Pärast viisakusi suunduti Vabaduse väljakule, kus toimus pidulik vastuvõtt, millest said osa ka linlased.

Õhtupoolikul toimus Estonia kontserdisaalis galakontsert "Eesti 100 ja Dannebrog 800", kus osalesid mitmed prominendid.

Õhtu lõppeski Arvo Pärdi keskuses, kus president pakkus kuningannale piduliku galaõhtusöögi.

Visiit lõppeb homme, mil peetakse pidulik teenistus Tallinna Toomkirikus.