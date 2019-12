FOTOD | T1 kaubanduskeskuses oli tulekahju valehäire

Täna kella poole kahe ajal andsid T1 Mall of Tallinn keskuse häiresüsteemid märku tulekahjust. "Kahetsusväärselt oli tegemist valehäirega ja uurime, mis sellist infot meie süsteemidesse andis," ütles T1 juht Allan Remmelkoor. "Kohe, kui olime ise veendunud, et tegu on valehäirega, andsime külastajatele valjuhäälditest teada, et tegelikult tulekahjut pole."

Remmelkoore sõnul sai probleem kiirelt lahendatud. Päästeametist kinnitati, et neile T1-st ühtegi väljakutset ei tulnud.