FOTOD | Suur päästeoperatsioon: lennusalga kopteri abil leiti terviserikke saanud eakas mees

Politseile teatati laupäeval kella 16 ajal, et eakas mees läks Kuusalu vallas jalgrattaga sõitma, kukkus ja ei saa enam iseseisvalt püsti. Mehel oli kaasas mobiiltelefon, mille kaudu sai ta suhelda oma lähedastega, kuid tema täpne asukoht oli teadmata. Häirekeskusele teavitamise ajaks olid lähedased meest juba poolteist tundi otsinud, kuid tulemuseta.

Pimeduse saabumiseni oli jäänud veel vähe aega ja politsei reageeris mehe otsimiseks suurte jõududega. Mobiiltelefoni positsioneerimine andis otsingualaks suure piirkonna, mida kontrollisid kokku kuus politseipatrulli koos meesterahva sugulastega ja lähedal asuvate külade elanikega. Kella 17.30 ajal liitus otsingutega lennusalga kopter. Maastikuotsingul osalejad leidsid jalgratta jäljed Hirvli külas ja edastasid koordinaadid kopteri meeskonnale, kes märkas meest kella 18 ajal põllu ja metsa vahele jääval alal.

Otsijad jõudsid meheni mõne minuti jooksul. Mees oli teadvusel, kuid teda ilmselt tabanud terviserikke tõttu jõuetu. Kuna leidmispiirkonda ei pääse autoga ligi, võeti mees kopteri peale ja toimetati eelnevalt kokku lepitud maandumisplatsile. Kiirabi vaatas mehe koha peal üle ja toimetas täiendavaks tervisekontrolliks haiglasse.

"On suur õnn, et mees õnnestus leida enne pimeduse saabumist, sest öösel oleks tema märkamine seljas kantud tumedate riiete ja metsa läheduse tõttu olnud keerulisem. Terviserikke või õnnetuse puhul tuleb helistada hädaabinumbril 112, et politsei, päästeamet või kiirabi saaksid kiirelt reageerida. Kui lähedased asuvad kadunud inimest otsima, tuleks sellest koheselt teavitada ka häirekeskust, et mitte kaotada aega, millest võib sõltuda inimese elu või tervis," ütles Ida-Harju politseijaoskonna patrullitalituse juht Juhan Jevonen.

Politsei tänab kõiki vabatahtlikke külaelanikke, kes liitusid otsingutega.