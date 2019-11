FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Viljandis sõitis varahommikul väikebuss rongile ette

Avarii juhtus kella 6.30 Viljandis Paala teel, kui Mercedes Benz Viano sõitis reisirongile ette ning sai tabamusse vasakusse esinurka.

Õnnetus juhtus reguleeritud raudteeülesõidukohas ja fooris põlesid sel ajal raudteeülesõitu keelavad tuled.

Autojuht, 21aastane naine, sai esialgsetel andmetel kergemaid vigastusi, ta viidi täiendavaks tervisekontrolliks haiglasse. Juht oli autos üksinda.

Politsei selgitas, et autojuht on kaine. Tee- ja ilmaolud olid head. Mis asjaoludel õnnetus täpsemalt juhtus, see on selgitamisel.