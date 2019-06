FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Valgas ründas mees eakaid naisi: ühte ohvrit pussitas, teisele virutas rusikaga

Täna hommikul kella 8 ajal sai politei teate, et Oru tänava aiamajade juures ründas mees eakaid naisi. Mees põgenes sündmuskohalt.

Politsei tegutseb, et selgitada juhtunu täpsemaid asjaolusid ja ründaja isik kindlaks teha.

Praeguseks on teada, et naisi ründas tõmmu umbes kolmekümnendates aastates lühikest kasvu mees. Tal oli seljas tume t-särk, peas mustad päikeseprillid ning kaasas must õlakott. Kui keegi on kirjeldustele vastavat meest täna hommikul kuskil liikumas näinud või märkab teda päeva jooksul, palutakse sellest hädaabinumbril 112 koheselt teada anda.