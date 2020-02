FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Ülevaade öisest laevahukust: alus hakkas veega täituma ning elekter kadus, meeskond pidi kärmelt tegutsema

Kohtla lisas, et merepäästesündmuste puhul on rahvusvaheline koostöö väga tähtis. "Soome lahel on loomulik, et sündmuste lahendamisse on kaasatud lähinaabrid – Soome kolleegidega on meil väga hea koostöö. Samuti toimus infovahetus Peterburi merepäästekeskusega. Äärmiselt oluline on, et hädas olevad inimesed leitaks ja päästetaks võimalikult lühikese ajaga ning siin on määrava tähtsusega just riikidevaheline koostöö," lisas Kohtla.

Päästetöödele olid kaasatud PPA lennusalga kopter ja kaks laevastiku laeva, Soome poolt osales piirivalve kopter ja kaks veesõidukit, lisaks kaks tsiviillaeva.

Avastati kerge reostus

Hätta sattunud laev uppus. Sündmuskohal viibib hetkel veel PPA laevastiku lipulaev Kindral Kurvits, mille meeskond jälgib piirkonda võimaliku merereostuse avastamiseks. Hetkel on avastatud kerge reostus, tegemist on tõenäoliselt diiselkütusega.

Keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul lausus Delfile, et eeskätt jälgib olukorda merel piirivalve, aga ollakse nendega pidevas infovahetuses. "Laevast tulenevat reostusohtu tuleb veel selgitada, aga nähtav laik on väike ja suurt keskkonnaohtu ei kujuta," lisas ta.