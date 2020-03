FOTOD | Südaööst läks Eesti riik lukku, taastati piirikontroll. Ikla piiripunktis on väga pikk järjekord

Sisepiiril piirikontrolli taaskehtestamise järel võivad Eestisse valitsuse otsusel siseneda vaid Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud. Samuti need välisriigi kodanikud, kelle pereliige elab Eestis. Tingimuseks on, et need inimesed peavad valitsuse otsusel jääma pärast Eestisse sisenemist 14 päevaks isolatsiooni oma koju või viibimiskohta nii, et teiste inimestega kokku ei puutu.

Eestisse jääjatele kehtib kahenädalane nõue kodus püsida

Riiki võib siseneda või seda läbida rahvusvahelist kaubavedu teostav transport ning elutähtsat teenust osutavad inimesed, näiteks tervishoiutöötajad eeldusel, et neil puuduvad haigussümptomid. Eesti riiki tohivad transiitkoridorina läbida ka välismaalased, et jõuda oma koduriiki, juhul kui neil ei ole viirussümptomeid. Neile 14-päevane isolatsiooninõue ei rakendu tingimusel, riiki läbitakse sel eesmärgil viivitamata.

"Mõistame, et olukord erineb tugevalt tavapärasest, kuid arvestades, et paljud inimesed juba järgivad kodus püsimise soovitust, loodame sama vastutustundlikku suhtumist ka kõigilt neilt, kes välisreisilt tulevad. See on kõigi tervise ja heaolu nimel," rõhutas Belitšev.

Ta selgitas, et varem on PPA piirikontrolli sisepiiril ajutiselt piirikontrolli taastanud nii suurvisiitide turvalisuse tagamisel kui ka erinevatel harjutusõppustel. "Piirikontrolli taaskehtestamine eeldab lisaressursi suunamist Läti-Eesti piirile, mistõttu kaasame politseinike ja piirivalvuritel kõrval piiritööle appi ka abipolitseinikke, kaitseliitlasi ja teisi," sõnas ta.

Lisainfot eriolukorra kohta leiab SIIT.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!