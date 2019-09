FOTOD | Südaööl avatakse esimene lõik Reidi teest liiklusele

Vastu esmaspäeva avatakse liiklusele sadamast väljasõit Pikksilma tänava ja Reidi tee ristmiku kaudu mööda ehitatud Reidi teed ühesuunaliselt Russalka ristmikuni ja sealt edasi nii Lasnamäele, Piritale kui ka linna.

Asfalteerimistööd kestsid kokku kolm päeva ning seda tehti korraga mitme brigaadiga.

„Russalka ristmik on esimene osa Reidi teest, mis saab peale viimase asfaltkihi," sõnas Reidi tee ehitaja, Verston Ehituse juhatuse esimehe Veiko Veskimäe. Ta lisas, et teekatte parema kvaliteedi tagamiseks paigaldatakse pealmine teekatte kiht samaaegselt erinevatel sõiduradadel mitme asfaldilaotajaga, mistõttu on tegemist tavapärasest suuremahulisema tööga. "Selliselt laotatud teekate saab ühtlasem ning selle eluiga on pikem,“ selgitas ta.

Russalka ristmiku lõplik valmimise aeg on planeeritud oktoobri teise poolde ning kogu Reidi tee valmib selle aasta novembris.