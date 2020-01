FOTOD | Sotside Tallinna piirkonna juhiks valitud Raimond Kaljulaid: tahame tõusta pealinnas populaarseimaks parteiks

Kaljulaid püstitas eesmärgi jõuda ülejärgmisteks kohalikeks valmisteks tähiseni, kus sotsid on tallinlaste seas kõige suurema toetusega partei. Meenutuseks: järgmised kohalikud valimised toimuvad 2021. aasta sügisel, ülejärgmised 2025. aastal. Kaljulaid kogus Õpetajate majas toimunud sisevalimistel 98 häält. Tema vastaskandidaati kunstiteadlast Karin Paulust toetas 25 sotsiaaldemokraati.

Erakonnakaaslastele esinenud Kaljulaid ütles, et seismine Tallinna parema tuleviku eest on ühtlasi seismine parema Eesti eest. "Selles, et Eesti tervikuna oleks jõukam ja õiglasem ühiskond, mängib Tallinn üliolulist rolli," rääkis Kaljulaid. "Ei tohi unustada, et esmalt peab olema läbimõeldud ettevõtluspoliitika koos jätkusuutliku majanduskasvuga, ilma milleta on tugev sotsiaalkaitse mõeldamatu," lisas ta.

Kaljulaidi kinnitusel tuleb sotsidel järgmistel kohalikel valimistel oma positsioone kasvatada. "Aga mõtleme siit edasi. Kas sotsiaaldemokraadid võiksid ülejärgmistel kohalikel valimistel olla Tallinnas suurima toetusega erakond, selge liider? Ma ei näe ühtegi põhjust, miks ei võiks see nii olla," sõnas ta.

Kaljulaid kuulus varasemalt Keskerakonna ridadesse ja nende nimekirjas kandideeris mullu märtsis ka riigikokku, kuhu ta ka valiti. Talle oli vastumeelne Keskerakonna võimuliit EKREga, mistap astus ta peagi parteist välja ning kandideeris Euroopa Parlamenti üksikkandidaadina. Sotsidega liitus Kaljulaid eelmise aasta novembris.