FOTOD | Sotside esinumber europarlamendi valimistel on Marina Kaljurand

Sotsiaaldemokraatide ridades kandideerivad europarlamenti veel Sven Mikser, Ivari Padar, Eiki Nestor, Katri Raik, Triin Toomesaar, Marianne Mikko, Monika Haukanõmm ja Indrek Tarand. Nimekirja kuulub seega viis naist ja neli meest.

Oma erakonnakaaslaste poole pöördunud Marina Kaljurand rõhutas, et sarnaselt Eestiga vajab ka Euroopa täna ühendajaid ja mitte lõhkujaid. "Koostöö ja ühtsus on taganud Euroopale aastakümneteks rahu ning Eestile kindlama iseseisvuse ja julgeoleku kui eales varem. Kõige selle nimel tuleb päevast päeva tööd teha, ja seda tööd tahan ma jätkata," kinnitas Kaljurand.

Sotside esinumbri sõnul kindlustab Eestile parema tuleviku avatus, mitte suletus. "Ma ei näe Eesti rahva tulevikku väljaspool Euroopa Liitu. Mida ühtsem on Euroopa Liit, seda tugevam on Eesti riik ja õnnelikum Eesti rahvas. Kui minna vastandumise ja lammutamise teed, siis ootab Eestit Euroopa mahajäetud ääremaa saatus ning inimestel pole lootustki heaolule kasvule," ütles Kaljurand.

Eesti jaoks olulisi ja meie inimeste tulevikku mõjutavaid otsuseid tehakse Kaljuranna sõnul lähiajal nii Toompeal kui ka Brüsselis. "Teemad võivad olla erinevad, aga põhimõtted, millest lähtuda on samad – demokraatia, ühtsus ning solidaarsus," sõnas ta.

Kaljurand tõi sotsiaaldemokraatide trumbina esile kuulumise Euroopa Parlamendi ühte mõjukaimasse sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni. "Erinevalt näiteks Reformierakonnast ja Keskerakonnast oleme me koos nendega, kellel on europarlamendis suurimaid sõna- ja otsustamisõigusi. See tähendab, et me oleme sama laua taga otsustajatega ja meie kaudu jõuab Eesti hääl otsustajateni," lausus Kaljurand.