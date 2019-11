FOTOD | Sotsid kohtusid Järviku tegevust analüüsiva komisjoni juhiga. Mure: kas Ratas kuulutab hiljem uurimise kokkuvõtte salajaseks?

"Jüri Ratas proovib võita aega ja on andnud minister Järviku kaasuse hindamiseks ametnikele. Siin on näha selget püüdu lükata olulise otsuse langetamine teiste kaela," märkis sotside esimees Indrek Saar.

"Uurimiskomisjoni esimees kinnitas korduvalt, et nii tema kui komisjoni liikmed teevad oma tööd südametunnistuse järgi ega lase end poliitiliselt mõjutada," lisas ta. "Kohtumine andis lootust, et nii ka läheb. Samas ei pruugi avalikkus komisjoni kokkuvõtet näha, sest peaminister võib selle oma otsusega salajaseks muuta. Nõuame igal juhul selle avalikustamist." Saar toonitas, et Ratas peab kokkuvõtte põhjal andma Järvikule hinnangu.

Komisjoni ülevaadet on ilmselt oodata selle nädala teises pooles.