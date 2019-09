FOTOD | Sotsid jõudsid seisukohale: pensionireform on Eestile ohtlik

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Indrek Saare sõnul lööb kogumispensioni süsteemi lõhkumine just madalama sissetulekuga töötajaid, kelle jaoks on kogumispension peamine finantssääst. "Seetõttu on retoorika, et usaldame inimest ja lubame tal endal otsustada, kui palju ja mil moel tuleviku pensioniks koguda, eriti küüniline," sõnas Saar.