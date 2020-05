FOTOD | Sotsiaalsed normid ei huvita ühistranspordis endiselt kedagi

Eriolukord on kestnud seitse nädalat. 2+2 reegel umbes sama kaua. Ärileht kirjutas veel nädalake tagasi ühistranspordist kui võimalikust nakkuskoldest. Täna Tallinna-Tartu rongis:

Rongid on rahvast täis Foto: Delfi lugeja

Põhimõtteliselt on rong nii täis, et põrandal olijad ei istu seal seetõttu, et teistest vahet hoida, vaid kõik kohad ongi hõivatud.

Jüri Ratase juhitav valitsus ei pea ühistranspordis 2+2 reeglit kuigi oluliseks.

Monika Tamla valitsuse kommunikatsioonikeskusest selgitas Delfille, et kuigi 2+2 reegli eesmärk on kaitsta inimeste tervist, ei ole ühissõidukis alati võimalik seda mõistlikult rakendada. Siiski on võimalusel soovitatav teiste sõitjatega 2-meetrist vahemaad hoida.

Kurioosne on aga see, et kui vahepeal langes piirangute tõttu reisijate arv, siis vastavalt sellele hõrendati ka rongide graafikut. Mida hõredam on graafik, seda rohkem inimesi tuleb ühte rongi mahutada.

Alates eriolukorra algusest on Elroni sõitjate arv langenud lausa kuni 80%. "Reisijate vähesuse tõttu oleme pidanud sõidusagedust korrigeerima ja sõidugraafikuid hõrendama," selgitas Elroni pressiesindaja Mariis Adamberg Delfile.

Adambergi sõnul arvestatakse ajutise sõidugraafiku puhul, et reisijatel oleks jätkuvalt rongis piisavalt ruumi ja võimalus hoida teiste reisijatega mõistlikku distantsi. "Võimalusel lisame pikemaid ronge," lubas ta.

"Päris 2+2 reeglit ei ole rongide puhul võimalik täita, sest see tähendaks vähemalt täismahus sõitmist, mis hetkelist vähest reisijate arvu arvestades eeldaks riigi toetuse olulist suurenemist ning reisijate arvu kasvades ei piisaks ka meie olemasolevast rongipargist ega ka raudtee läbilaskevõimest," selgitas Adamberg.

Aprilli lõpujärgus oli veel rongide täituvus Adambergi sõnul 35-40 protsenti. "Et reisijate arvu kasvades oleks mugavad sõiduvõimalused endiselt tagatud, plaanime mai keskel sõiduplaani tihendada," selgitas Adamberg.

Aeg-ajalt on siiski Delfile laekunud vihjeid ja pilte, kuidas rongid rahvast täis on. Nagu näiteks täna. Senise seitsme nädala jooksul ei ole valitsus selles näinud probleemi, millesse oluliselt sekkuma peaks.