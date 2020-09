FOTOD | Sotsiaaldemokraadid tänasel volikogul: kutsume kõiki erakondi abielureferendumist loobuma

Indrek Saar märkis nimelt erakonnakaaslaste ees kõnet pidades, et Eesti tänast valitsust on tabanud peataolek, millele lisandub enneolematu poliitiline kultuuritus. See ei minevat kokku aga ühiskonna vajadustega - praegune tervise- ja majanduskriis nõuab Saare sõnul valitsuse koostöövõimet, ühtset joont ning selgeid sõnumeid.

Saar täheldas, et Eesti on jõudnud koroonaviiruse teise lainesse. Seetõttu on võitlus inimeste tervise ning ühiskonna ja majanduse toimimise eest on esmatähtis.

„Võrreldes kevadega oleme kindlasti targemad. Et nakkus ei leviks, tuleb ka vastavalt käituda, mis eeldab nii mõneski asjas ühiskondlikku kokkulepet,“ sõnas Saar. "Kahjuks on tegemata rida asju, mis tuleks valitsuse tasandil kokku leppida. Peataoleku üks markantsemaid näiteid on lõputu maskitrall, kus valitsus ei suuda seniajani otsustada, kas ja mis juhul on maskidest kasu.“

” Inimestele tuleks anda selge üleskutse kanda maski rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis.

Saare sõnul ei ole vaja siin tormata käskima ja keelama, vaid anda inimestele selge üleskutse kanda maski vähemasti rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis ning tagada tasuta maskid eelkõige riskirühmadele ja eesliini töötajatele, aga ka kõigile neile, kellel ei ole võimalik maskidele kulutada.

„Mask päästab elusid, ütleb doktor Arkadi Popov ja see on koht, kus riik peab appi tulema,“ lisas Saar.

Ka laste koolimineku korraldamine on Saare silmis näide sellest, kuidas valitsus mitte ei juhtinud, vaid lohises järgi ja targutas tühja.

„Selgete soovituste andmise asemel veeretas valitsus kogu vastutuse koolijuhtidele ja omavalitsustele ning pidas omavalitsusega veel ka sõnasõda. Pidevad vastuolulised ja segased sõnumid hakkavad mingil hetkel halvama kogu ühiskonda. Eriti kriitilistel aegadel,“ selgitas Saar oma seisukohavõttu.

Erakonna juht tõi esinedes välja, et keerulistel aegadel peaks valitsuse tähelepanu olema ennekõike inimeste toimetulekul, ent praegune valitsus eelistab valikuliselt toetada suurettevõtteid. Ta märkis, et just nimelt sotsiaaldemokraadid läksid valitsusele appi ning esitasid eelnõu, mis võimaldaks töötajatele hüvitada töölt koju jäämine alates esimesest tööpäevast - senini polevat aga lahendusteni jõutud.