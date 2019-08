FOTOD | Sõjaväelisel mitmevõistlusel MILCOMP võistlevad 12 riigi reservväelased

Kolmeliikmelised võistkonnad võistlevad püstolist ja automaadist laskmises, takistusriba läbimises, takistusujumises ja orienteerumises. Samuti võtavad osalejad mõõtu kaardilugemises, granaadiviskes, esmaabis ja sõjaõiguse tundmises.

Eesti võistlejate jaoks oli esimene päev edukas: individuaalselt võitis laskmise kulla major Rain Muru, võistkondlikult oli Eesti meeskond kolmas.

„MILCOMP on sõjaline võistlus, mis katab kaitseväelase põhiteadmisi- ja oskusi,“ ütles õppuse peakorraldaja kapten Raul Hindov. „Eestis läbi viidavatest õppustest eristab MILCOMPi see, et osalejad peavad lisaks füüsilisele vastupidavusele ja laskeoskusele saama hakkama ka näiteks sõjaõigusega mis on sõjaliste juhtide jaoks ülioluline, samuti esmaabi andmisega.“

Osalejate seas on seitse naiskonda Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt, Eestist, Rootsist ja Soomest samuti sega- ja mitmerahvuselised võistkonnad. Kõige suurema delegatsiooniga on esindatud Saksamaa.

Eile võistlesid osalejad püstoli ja automaadi laskmises, täna oli kavas takistusujumine ja takistusraja läbimine. Homme võetakse mõõtu meditsiiniülesannetes, sõjaõiguses, granaadiviskes ja orienteerumises.

Võistlust saab tänu standardiseeritud elementidele korraldada igal aastal erinevas riigis. Võistluse tarbeks valmis Männiku lasketiiru juurde 20 elemendist koosnev NATO standarditele vastav takistusrada.

MILCOMPi on järjepidevalt korraldatud alates 1957. aastast. Eesti reservohvitserid on võistlusel osalenud varem aastatel 2001–2012, parim saavutatud koht on olnud viies.