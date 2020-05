FOTOD | Soe kevadilm meelitas inimesed Pirita randa, mõni võttis ka juba päikesevanne

Pirita rannas võtsid inimesed täna pärastlõunal ilusast ilmast viimast, nautides mereäärset jalutuskäiku, sõitu purjekaga ja võtsid ka lausa päikesevanne. Täna on mitmel pool Eestis sooja kuni 23 kraadi.

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt on ka tulevad päevad enamjaolt suvised - ilm on päikseline ja soe. Vaid homme on oodata vihma ja veidi jahedamaid temperatuure.