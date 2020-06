FOTOD | Sõber hukkunud mootorratturist: ise ei osanudki arvata, et vajad abi, aga Virgot tuli ja aitas asjad korda ajada

Laupäeva hilisõhtul vastu pühapäeva sõitis Virgot Rägastik Lihula tanklas autosid, tänavalaternat ning seina ramminud mehele järgi, edastades mehe liikumissuunast infot ka politseile. Samal ajal jõudis ta sõpradele ühisvestluses trükkida, et ajab joodikut taga. See vestlus jäigi Rägastikule viimaseks.

Tetsmann räägib meediaväljaannetele enda heast sõbrast lahkelt. “Virgotist jäid maha kaks venda, õde ja ema. Õde palus, et kui jaksan, siis võtaksin ajakirjanikega suhtlemise enda peale, pere ei suuda seda praegu teha,” selgitas ta.

Ühised retked

Möödunud laupäeval läks sõpruskond mootorratastega ühepäevasele Saaremaa reisile. Sääraseid ühiseid reise võtsid sõbrad aastas kolm-neli ette. Sõpruskonnaga tihemini sõita ei õnnestunud, kuna kõigil olid omad elud, pered, tööasjad ajada. Küll aga käisid nad väiksemates seltskondades aeg-ajalt sõitmas.