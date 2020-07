FOTOD | Snelli tiik meenutab esindusveekogu asemel mülgast. Mis saab linna lubadusest tiik tühjaks pumbata ja puhastada?

Toompark on populaarne jalutamiskoht, ent seal asuv Snelli tiik on kõike muud kui esinduslik. Vesi on äärmiselt hägune, kuna aastate jooksul on tiiki nõnda palju rämpsu kogunenud.

Viimane põhjalik puhastus setetest tehti tiigis juba enam kui 30 aastat tagasi. Linn hakkas talvel riigihankega otsima järgmiste tööde teostajat: Snelli tiigi veest tühjendamine ja settest puhastamine kuivmeetodil, seejärel tiigi taastamine ning ümbruse ja pargiala heakorrastamine.

Paraku hange ebaõnnestus – pakutud hinnad ületasid oluliselt eelarvelisi võimalusi. Asuti ette valmistama uut hanget, aga plaani pani pausile koroonakriis. "Praeguses seisus tegeleme esmalt kulude-tulude täpsustamise ja olukorrast tingitud vajadustega," lausus kesklinna valitsuse avalike suhete nõunik Ester Šank aprillis.

Koroonapuhang on vähemasti Eestis praeguseks taandunud ja tavapärane elurütm suuresti taastunud. Mis saab plaanist tiik tühjaks pumbata? Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus räägib Delfile, et hiljuti said nad positiivse vastuse täiendava rahastamise osas ning praegu käib uue Snelli tiigi puhastamise hanke ettevalmistamine, et leida keskkonnasäästlikumaid variante tiigi korrastamiseks.

"See on keeruline ja ajamahukas protsess, mis vajab ka eelmise kogemuse arvesse võtmist ja kõikide detailide üle täpsustamist, et hankeprotsess oleks sujuv ja tooks positiivse tulemuse," lisab ta. "Omalt poolt puhastame ajutise lahendusena tiiki regulaarselt prahist ja muust sodist, mis paraku väga kiiresti sinna tagasi tekib."