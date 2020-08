FOTOD | Siseministrid Helme ja Ohisalo: Läänemeri on meie kõigi valvata ja kaitsta

Siseministrid kinnitasid memorandumis, et merereostusjuhtumitele reageerimise võime tugevdamiseks on oluline jätkata ühiste projektide, õppuste ja ekspertvahetuste korraldamist, samuti peab jätkuma aasta-aastalt aina paremaks muutunud koostöö Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoniga HELCOM ning teiste rahvusvaheliste institutsioonidega.

„Läänemeri on meie ühine meri, mida üheskoos naabritega valvata ja kaitsta,“ ütles siseminister Mart Helme. „Selleks, et vähendada reostusõnnetuste kahjusid keskkonnale peaksid kõik Läänemere-äärsed riigid olema valmis merereostusjuhtumite kiireks avastamiseks ja tagajärgede likvideerimiseks. Ka meie huvi on parandada Eesti valmisolekut õnnetustele reageerida ning selleks soovime lähiajal asendada kasuliku eluea lõppu jõudnud piirivalvelaeva „Pikker“ merereostuse avastamise ja likvideerimise võimet omava laevaga,“ lisas Helme.

"Merereostusjuhtumid Soome lahel puudutavad mõlemat riiki,“ ütles Soome siseminister Maria Ohisalo. „On väga oluline, et meil oleks omavaheline kokkulepe, kuidas vajadusel kiiresti ja tõhusalt tegutseda. Täna allkirjastatud memorandum täpsustab partnerasutuste vastutust ning muudab meie senise hea koostöö veelgi paremaks," lisas Ohisalo.

Umbes 10 000 km2 suurust Eesti mereala läbib aastas kokku umbes 11 000 laeva. Neist ligi 4500 on väike- ja lõbusõidualused ning ligi 1000 tankerid. Kõige aktiivsem mereliiklus toimub Tallinna ja Helsingi vahelisel alal, kus intensiivse põhja- ja lõunasuunaliste reisilaevade liiklusega teed ristuvad ida- ja läänesuunaliste tankerite ning kaubalaevade teedega. See on koht, kus ilmastikutingimuste või inimliku eksituse tõttu võivad toimuda laevade kokkupõrked, mille tulemuseks võib olla ulatuslik merekeskkonna reostus või kannatanute- ja ohvriterohke laevaõnnetus.

Ühtlasi arutavad siseministrid memorandumi allkirjastamisele järgneval koostöökohtumisel COVID-19 viirusest tingitud olukorda nii Eestis kui Soomes ning annavad ülevaate kriisiolukordade lahendamisest üldiselt.

Kolmapäeva hommikul osalevad siseminister Mart Helme ja Soome siseminister Maria Ohisalo rahvusvahelisel merereostustõrje õppusel HELCOM Balex Delta, mille käigus harjutatakse suuremahulise merereostuse likvideerimist koostöös Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni HELCOM liikmesriikide, Euroopa meresõiduohutuse agentuuri ja siseriiklike partneritega.