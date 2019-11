FOTOD | Silver Meikar: Veneetsias said üleujutuse tõttu kannatada ka need, kelle jalad tavaliselt kuivaks jäävad

Meikar ütles Delfile, et täna on hea päev teisipäeval toimunud ajaloo suuruselt teisest üleujutusesest taastumiseks. "Ametlikult on küll 7-13 soojakraadi, aga päikse käes nagu Eesti suvi," sõnas Meikar. Seega on hea läbivettinud elusid ja ärisid kuivatada. "Mitmel pool ongi inimesed kogu elamise või restorani sisustuse tänavale tõstnud."

"Veel täna hommikul oli vesi linnas üle kallaste, nii et poodi minnes loksus see kohati värskelt soetatud kummikute ülemise ääreni," rääkis Meikar.

Ehkki üleujutused on sügiseti Veneetsias tavalised, oli üleeilne nii suur, et kannatada said ka need, kelle jalad tavaliselt kuivaks jäävad

"Üks San Marco (Püha Markuse kiriku – toim) lähedal restorani pidav mees rääkis, et laine lõi üle kogu köögi ja kahju on minimaalselt 50 000 eurot," märkis Meikar.

"Guideccal asuv Veneetsia biennaali Eesti paviljon pääses kergelt, natuke vett veel siin ja seal," ütles Meikar. Samal saarel olev Islandi paviljon on aga suletud.