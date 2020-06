FOTOD | Sillamäe peatänava alt kaevatakse välja iidseid elanikke

Juuni esimesel nädalal leidis Sillamäe Kesk tänavat üles kaevanud ehitaja äkitselt midagi ootamatut - kopaga tulid lisaks pinnasele üles ka vanad luud, mis näisid kahtlaselt inimskeleti moodi välja. Pärast leiust teatamist selgus, et tegu ongi inimsäilmetega ning et neid on veel.

Sellest nädalast objektil töötava Tartu ülikooli luu-uurija Martin Malve sõnul võib tegemist olla vana matmispaigaga. Teisipäevaks oli leitud juba kümmekond hauda, ent arheoloogide hinnangul on neid kokku ilmselt palju rohkem.

Malve hinnangul viitab leitud säilmete korrapärane asend, vägivallatunnuste puudumine ja lääne poole suunatud pea sellele, et tegemist on ilmselt kohaliku kalmistuga, mitte sõjahaudadega. Leitud on nii meeste, naiste kui ka laste säilmeid.

Sillamäe muuseumi töötaja Jelena Antuševa meenutab, et vanematel linnaelanikel on veel meeles kunagi Nõukogude-aegse Sillamäe ehitamisel maa seest leitud inimluud ja vastavad kuulujutud on siin levinud aastaid. Sellest hoolimata on tegemist uue avastusega - kui luud kunagi ka leiti, visati nad tollal lihtsalt maha tagasi ja keegi ei uurinud, kust nad pärinevad.

Seniste väljakaevamistööde käigus on juba leitud ka esimene ese - vasesulamist sõlg koos tekstiilijääkidega. Malve sõnul võib see haua paigutada varauusaega ehk 17.-18. sajandisse.

Leiu suurim väärtus on seotud eelkõige koha ja ajaga, kuhu ja millal kunagi Eestimaa pinnal kõndinud inimesed on maetud.

“Kuna siinkandis sellist matmispaika ei olnud teada, siis on see oluline kohaajalooliselt. Hiljem, kui ma neid uurima hakkan, tulevad juurde ka igasugused patoloogiad ja haigused ning see räägib ajastu kohta laiemalt - neid saab vaadata ülejäänud Eesti piirkondadega võrdluses,” kommenteerib Malve.

Pärast seda, kui leid on välja kaevatud, puhastatud ja lähipinnasest bakteriproovid võetud, reisivad luud arheoloogidega kaasa Tartusse, kus algab edasine uurimine selleks, et määrata maetute sugu, vanus ja võimalikud haigused.