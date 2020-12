FOTOD | Sillamäe elanikud ootavad vene vaktsiini tulekut, aga COVID-19 profülaktikaks söövad küüslauku ja pesevad käsi pesuseebiga

Astume ühe mehe juurde, kes seisab pingi juures. Ta on maskis. Mees räägib, et on valmis laskma end koroonaviiruse vastu vaktsineerida. Aga ainult vene toodangu Sputnik V-ga.

"See on kontrollitud. Kaitseminister Šoigu ei teinud seda ilmaasjata. Žirinovski. Presidendi tütar. Seal on teadus. Aga Ameerikas – lugege internetist. Läbi kontrollimata. Lühidalt öeldes toores vaktsiin." Oma sõnul tal meditsiinilist haridust ei ole, aga ta on insener-keemik, töötas põlevkivikeemiatehases, kuid nüüd on pensionär.

Koroonaviiruse testi mees teha ei taha, sest see on tasuline.

"Venemaal on see tasuta," toob ta näite. "Kuid meie teiega elame ju Eestis. Täna oleme siin, homme sõidame sinna ja siis saab teha."