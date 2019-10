FOTOD | Selgusid muinsuskaitsevaldkonna aasta parimad

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie sõnul on tänavune aasta olnud muinsuskaitse valdkonnale muutusterohke ning viljakas samal ajal. „Alates 1. maist 2019 hakkas kehtima uus muinsuskaitseseadus, mille ettevalmistamine ja seejärel rakendamine on andnud võimaluse valdkonna jaoks olulisi küsimusi läbi vaielda ja paremini sisustada. Tänavune tänukirjasaajate pikk nimekiri ilmestab hästi valdkonna mitmekesisust ning meil on hea meel tõdeda, et pärandi hoidmine on südameasjaks nii paljudele ettevõtetele, asutustele ja inimestele,“ sõnas Raie.