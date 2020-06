FOTOD | Selgus Konstantin Pätsi mälestusmärgi ideekonkursi võitja

Žürii esimehe, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Rein Veidemanni sõnul eeldas otsuseni jõudmine põhjalikke arutelusid. "Žüriis jagus vaidlemist selle üle, milline teos Pätsi rolli ja tähendust Eesti ühiskonna jaoks kõige paremini edasi annab. Päris üksmeelele ei jõutudki. Otsustavaks kaalukeeleks osutusid teose kunstiline väärtus ning mõjusus linnaruumis," selgitas žürii seisukohti Veidemann.

Pätsi mälestusmärgi ideekonkursi võitis kavand "Riigipea". Žürii tunnistas auhinna vääriliseks võistlustööd märgusõnadega "Esimese Wabariigi Nägu", "Nurgakivi", "Piir", "Puhkav president" ja "Pätsi Plats".

"Konstantin Pätsi üle on palju vaieldud, ent üks on selge – ta on oluline. Ilma temata on Eesti riiklust raske ette kujutada. Seni puudub meie pealinna avalikus ruumis mälestusmärk Konstantin Pätsile. Kahju, et mitmed mälestusmärgi mõtte algatajad, kel nooruses oli Pätsiga kokkupuuteid, ei jõudnud monumendi pühitsemist ära oodata. Loodan, et eestlaste uus põlvkond võtab mälestusmärgi Tallinna südames omaks," lausus MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi esimees Trivimi Velliste.

Ideekonkursi žüriisse kuulusid Konstantin Pätsi Muuseumi esimees Trivimi Velliste, arhitektid Ott Kadarik ja Peeter Pere, skulptor Elo Liiv, kirjanik Jaak Jõerüüt, kunstiteadlane Krista Kodres, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juht Ignar Fjuk, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juht Ain Valdmann ja kirjandusteadlane Maarja Vaino.