FOTOD | Saue valda kerkib ebatraditsiooniline jõulukuusk

Saue vallamajas otsustati juba varakult, et sel aastal metsast kuusepuud jõuluks Keskuse parki ei tooda. Koostöös Saue linna asumiseltsiga valiti parki kaunistama hoopis Elo Liivi installatsioon „Peal(t)kiri", mis neli aastat tagasi Eesti Rahva muuseum fuajees jõuluhõngu lõi.

"Peal(t)kiri" on 7,2 meetri kõrgune kuuseprussist ja opaalklaasist ehitatud audiovisuaalne installatsioon, millele on projitseeritud erinevaid ajastuid ja kujundeid ühendavad visuaalid, keskendub just sellele vanemale jõulupärimusele, kirjeldab Liiv oma installatsiooni.

Installatsioonil on ka audiopool, millele vald samuti tehnilist lahendust otsib. Kas see ka leitakse, selgub töö käigus.

Teose heli vibreerib läbi konstruktsiooni ja viib talvise veetsükli, kaamose ja uueksloomise radadele. Vesi ja selle erinevad avaldumisvormid muudavad ruumi uueks, senised rajad haihtuvad, liikuda saab pindadel, mis muul ajal läbimatud, on Liiv kirjeldanud.

Ebatraditsioonilised jõulukuused said ääretult menukaks Rakveres, kus linnakunstnik Teet Suure loodud jõulukuused keskväljakut kaunistasid ja maailmaski laineid lõid.