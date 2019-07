FOTOD | Saue metalliangaari tulekahju tegi palju pahandust

Priit Simson fotograaf-videoreporter Greete Palgi

Täna kell 00.30 teatas päästeamet, et Saue vallas Ääsmäe külas põleb metalliangaar. Pea süttis ka kõrvalolev saunahoone. Mõlemad hooned on kustutatud, kuid täna hommikul oli näha, et tuli on palju kahju teinud