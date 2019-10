FOTOD | Samm piirkonna muutumise suunas: Balti jaama lähistel võetakse üles kasutud raudteerööpad

Tallinnas Balti jaama juurest Telliskivi tänavale viiva konarliku ja osaliselt läbi parkla kulgeva Reisijate tänava kohale võib tulevikus tulla autotee koos puuderea ja kergliiklusteega ning välistatud pole ka trammirööpad, kirjutas ERR septembris.

Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Ignar Fjuk ütles ERR-ile, et see on tõepoolest üks variant pealinna plaanides, et kui trammid sõidavad linna poolt mööda Kopli tänavat, saaksid nad Telliskivi ristmikult vasakule keerata ja sealt Reisijate tänavale suunduda. Reisijate tänavale tuleks ainult üks rööpapaar.

"Siis tekib tagasipööre ja sellel on kaks põhjust. Üks, et kui kuskil trammiliinidel tekib mingisugune tõrge, siis kõik trammid ei seisaks, vaid nad saaksid tagasi keerata. Kui tõrge tekib näiteks liinil Telliskivi tänavast kuni Koplini, saavad nad varem tagasi keerata," selgitas ta.

Teise põhjusena tõi Fjuk välja, et kui rajatakse sadamat lennujaamaga ühendav trammiliin, mis on tõsiselt päevakorras, siis ei peaks kõik trammid sadamast Koplini sõitma, vaid näiteks liin number viis suunduks Balti jaama ja teeks siis Reisijate tänaval tagasipöörde.

Balti jaama turu juurde kerkib mitu uut hoonet

Astri Grupp teatas septembris plaanist ehitada aadressile Telliskivi 62/64 Eesti esimene Radisson RED hotell, hoone tuleb kolme- kuni osaliselt seitsmekorruseline. Aadressile Reisijate 4 soovib arendaja detailplaneeringu kohaselt ehitada üheksakorruselise hoone, kuid planeeringu seletuskirjas märgitakse, et seda lahendust menetluse käigus veel kaalutakse.