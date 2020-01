FOTOD | Samm edasi koolitülis: Kiviõli kooli eksdirektor Heidi Uustalu võib ajutiselt ametisse naasta

Läbirääkimisi peeti Maidla mõisa vanas lasteaiahoones. Kokku osales seal kuus inimest - nii kooli esindajad kui ka vallavõim.

Pärast enam kui tund kestnud arutelu sõnati ajakirjanikele, et leiti ajutine kokkulepe. Homme võtab vallavanem Heidi Uustaluga ühendust ja kui saab teada, milline on tulemus, siis esmaspäevane streik jääb ära.

Vallavanem Viktor Rauam sõnas, et tal on hea meel, et on liigutud samm lähemale võimalikule lahendusele. Õpetajate esindaja Mariliis Randmer märkis, et just taolist lahendust soovitigi, et Uustalu saaks tagasi tuua kohusetäitja rollis.

"Tulime siia läbirääkimistele n-ö kompromisslahendusega, milleks oleks Heidi Uustalu tagasitoomine kohusetäitja rollis õppeaasta lõpuni. Vallavanem oli kõikide meie põhjenduste ja selgitustega, miks see vajalik on, päri ja oleme täna jõudnud sellisele kokkuleppele, et homme võtab vallavanem Heidi Uustaluga ühendust," rääkis Randmer.

Ta märkis, et kui Uustalu ei ole nõus kohtuma, siis annab ta juba eos selge sõnumi, et koostööd vallaga ei sünni. See on ka kooliperele signaaliks, et esmaspäevasel streigil direktori ametisse tagasi seadmise toetamiseks ei ole mõtet. Teine võimalus on Randmeri sõnul see, et Uustalu on nõus vallavanemaga kohtuma ja direktori kohusetäitjana jätkama. "Kui on selgelt kokku lepitud kohtumise aeg ja meile on see info edastatud, siis esmaspäevast sreiki ei toimu," kinnitas Randmer.

Seega peab vallavanem täitma oma lubadust homme Uustaluga ühendust võtta ja kui ta seda teeb, jääb olenemata endise direktori otsusest õpetajate streik ära.