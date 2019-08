FOTOD | Salme viikingiturule tulnud huviline satub ehtsasse viikingiellu

Oma oskusi näitavad käsitöölised, rannaalal kauplevad kaupmehed, sadamas on viikingilaev millega on võimalik ka merele sõita.

Salme viikingiturg on Skandinaavia eeskujul loodud ajaloohuviliste suhtlemise, kauplemise teadmiste ja oskuste jagamise paik.

Viikingiaegses laagris tutvustatakse viikingite igapäevaelu - tutvustatakse käsitööoskusi, tarbeesemeid, rõivaid.

Erinevaid tegevusi pakutakse kõigile, maitsta saab veisepada ja lambasuppi.

Eelmisel aastal valminud sepipajas töötab sepp ajalooliste leidude alusel valmistatud tööriistadega.

Täna esilinastub Salme rahvamajas populaarteaduslik film "Baltic Tribes - The Last Pagans of Europe".