FOTOD SAATEST | Peeter Oja ja Varro Vooglaiu vaidlus "Kolmeraudses" läks tuliseks. Oja: arste niimoodi solvata on lihtsalt sigadus ja häbematus!

Ta nentis, et vannet on küll muudetud, kuid tema hinnangul on märgiline, et Hippokratese vannet muudetakse selleks, et teatud praktika heaks kiita, mitte ei hoiduta teatavates praktikatest sellepärast, et see on vastuolus Hippokratese vandega. “Seda ei pea võtma jälle vihase võitlusena, et nüüd tahetakse rünnata naistearste, nagu president osutas oma kriitikas Martin Helme suunal. “Ei. Aga mis on oluline, on see, et tegemist on reaalse probleemiga ja sellest peab saama ka normaalselt rääkida. Kui president ütleb, et on lubatu, kui Martin Helme sellisel viisil räägib, siis mina ütlen, et lubamatu on presidendil öelda, et teatud positsioone ei tohi väljendada,” leidis Vooglaid ja lisas, et see tekitabki vihaseid reaktsioone.

Oja, kes oli vastupidisel seisukohal, pidades Martin Helme öeldut häbematuks, teenis oma sõnavõtuga suure aplausi.

“Kui täitsa suvaline inimene, minu jaoks antud hetkel Martin Helme, poliitik. Minu jaoks on lihtsalt suvaline inimene, kes on suuga teinud selle, et ta on saanud riigikokku. Suuga! See ei ole eriline kunst, et saada valituks, rääkida mida tahes. Võtab endale õiguse süüdistada moraalituses inimesi, kes on teadlikult valinud endale eriala, õppinud seda, on professionaalid, annavad kogu oma hinge, et aidata antud juhul naist. Minu ema oli ka meditsiinitöötaja, ämmaemand. Need situatsioonid on palju keerulisemad, Martin ei tea tuhkagi sellest. Absoluutselt! Mina ka ei tea sellest, mis tegelikult toimub. Me võime vaielda selle üle, millal algab elu. Kas siis, kui toimub viljastamine, kas siis kui inimene sünnib, või tekib teadvus. Selle üle võib vaielda. Aga on väga olulised asjad, sa ei tohi rünnata inimest, kes on teinud kõik selleks, et teine inimene saaks asjaga hakkama. Kui me kujutame ette, et naine, kes on vastu võtnud sisimas otsuse, et ta teeb, ükskõik mis põhjusel, abordi. Ta on üksi, me oleme kõik olnud üksi, mõni on olnud rohkem olnud üksi. Oma mõtete, piinade, küsimustega. Ta peab lahendama väga suure probleemi enda jaoks. Naised ei lähe lippudega ega pasunafanfaaridega tegema aborti. Ja ei ole ühtegi günekoloogi ega ämmaemandat, kes reklaamib ennast, et tulge ja hetkega olete 500 grammi kergemad. Mitte keegi ei tee seda. Ja niimoodi solvata lihtsalt arste, inimesi, kes on pühendunud, on minu meelest lihtsalt sigadus ja häbematus,” rääkis Oja.

Vooglaid leidis, et millegi kuulutamine sigaduseks ja lubamatuks, et sellel teemal ei tohi rääkida, on retoorika, mida ei tohi tema arvates kasutada.

“Sa kuulutad täiesti legitiimse moraalse positsiooni väljendamise sigaduseks. Millega mina peaksin sulle vastama? Et vaata, milline mölakas? Ja lähebki lahti, hakkabki pihta. Tegelikult, mida sa võiksid teha — see on minu sõbralik soovitus — , püüa mõista seda positsiooni, mida Martin Helme väljendas. Ma tunnen Martin Helmet ja ma võin väita, et ta on reaalselt mures, et Eesti Vabariigis igal aastal rohkem kui 4000 pisikest last tapetakse emaüsas ära valitsuse rahalisel toetusel. See on asi, mida ei peaks ühes ühiskonnas olema,” ütles Vooglaid ja küsis Ojalt, kas ta nõustub, et süütut inimest ei tohi tahtlikult tappa.

“Ma ei nõustu sellega, et loode on veel inimene,” vastas Oja,

Seepeale sõnas Vooglaid, et alati on olnud inimesi, kes kuulutavad teatud inimgrupi mitte-inimesteks. “Aga see on teaduslik fakt, et tegemist on inimesega. Võta lahti ükskõik milline entsüklopeediline teos anatoomia vallas või embrüoloogia vallas ja kõik ütlevad, et tegemist on inimesega. Selle üle juba ammu ei ole vaidlust. Oled sa käinud oma lastega ultrahelis? Sa ju näed, kes sulle sealt vastu vaatab? Kes see on siis, kui see ei ole inimene?” päris Vooglaid.

“Ta on loode, mitte eraldi inimene,” vastas Oja.

“See on sama asi, et me ei tohi nimetada teatud gruppi inimestest prussakateks, sest see on dehumaniseeriv keel, samamoodi me ei saa vältida nende inimeste inimsust sellega, et me nimetame nad ümber millekski muuks,” leidis Vooglaid.

Seepeale küsis Oja, kas “loode” on korrektne väljend.

“Sama hästi võiksin ma öelda, et ta pole inimene, ta on juut,” tõi Vooglaid analoogi, mis tõi kaasa publiku negatiivse reaktsiooni.

“Ma küsin, et kas arenev organism, kas loode on vale sõna või on solvav?” küsis Oja.

“Ta on vale siis, kui sa ütled, et ta pole inimene, vaid loode. Loode on lihtsalt viide inimese teatud arengufaasile,” selgitas Vooglaid.

“Aga mina ei ole inimese loode, sina ei ole inimese loode. Me oleme inimesed,” püüdis Oja selgitada.

“Mina ei ole ka vanur erinevalt sinust. Aga see ei tähenda, et sa ei ole inimene,” vastas Vooglaid, pannes publiku ahhetama. Vooglaid rõhutas, et oluline on see, et teatuid seisukohti ei tembeldataks sigadusteks, vaid et neid püütaks mõista.

Vooglaid: Eestis pole natsismi- ega fašismipuhangut

Saates arutleti ka selle üle, miks on Eesti ühiskonnas EKRE võimaliku valitsusse jõudmise üle nii teravalt reageeritud.

Vooglaid kinnitas, et Eestis ei ole natsismi- ega fašismipuhangut. "Midagi ei juhtu, kui EKRE võimule tuleb." Ta lisas, et EKRE võimalus valitsusse pääseda ei meeldi progressiivsemale osale ühiskonnast.

Oja arvates on nukker, et asjad nii äärmustesse on kaldunud.

Saatejuht Mihkel Raud märkis, et EKRE seisukohad on koalitsiooniläbirääkimiste käigus ähmastunud või kadunud ning programmilistest seisukohtadest ei jõuagi midagi koalitsioonileppesse.

"Ilmselgelt nad ei saa võtta vastupidiseid positsioone nendes küsimustes, mille osas nad on eelnevalt teinud väga suuri sõnu ja väljendanud tugevaid seisukohti," sõnas Vooglaid ja märkis, et abordi riiklik rahastamine ei ole kunagi EKRE retoorikas põhiteema olnud.