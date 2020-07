FOTOD | Saaremaal on tormituuled murdnud nii mõnegi puu, kuid ilm näitab nüüd rahunemise märke

www.DELFI.ee RUS

Saaremaal alanud tormituuled on pöördunud nüüd rohkem mandri poole, kuid hommikuga jõudis saarelgi tekitada hulga pahandust. Nii näiteks on päeva jooksul kadunud seal elekter pea 2000 majapidamisest. Teele on langenud ka puid, kuid nähtavasti on Kuressaare rahval meel siiski rõõmus.