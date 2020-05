FOTOD | Saaremaa vallavanemaks valiti Mikk Tuisk

Vallavalitsuses majandus- ja haldusosakonna juhataja olnud Mikk Tuisk ütles eelmisel nädalal Delfile, et oli arvestanud, et just talle tehakse pakkumine vallavanemaks kandideerida, sest vallavalitsuses töötades on ta süsteemidega hästi kursis ja tunneb inimesi. "Üllatusena tuli see aga seepärast, et olen väga vähe poliitikaga seotud olnud," sõnas ta.

Tuisu pakkus kandidaadiks vallavanem Madis Kallas, kes võttis koroonakriisi tõttu poliitilise vastutuse ja otsustas tagasi astuda. Parteitu Tuisu nime panid lauale sotsiaaldemokraadid, erakonnaga aga Tuisk liituda ei plaani. "Sellist kohustust mulle ka ei pandud."

Võimalus suurt asutust juhtida ja keerulisi probleeme lahendada oli põhjus, miks Tuisk väljakutse vastu võttis."Praegu, kui on nii rasked ajad, on suur motivaator ka see, et kui vallavanema kandidaat tuleks väljaspoolt, oleks väga keeruline kiirelt asjadega kurssi viia," nentis ta.