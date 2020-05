FOTOD | Saaremaa vallavanemaks valiti Mikk Tuisk

Vallavalitsuses majandus- ja haldusosakonna juhataja olnud Mikk Tuisk ütles Delfile, et esmajoones tuleb tal end uute tööülesannetega põhjalikult kurssi viia ja seejärel asuda koroonakriisist põhjustatud probleemide kallale.

"Proovime majanduslikust seisust ja rahaasjadest kiiresti pildi ette saada, sest nüüd on tulemas ka ülevaade eelmise kuu laekumistest ja saame asuda järgmist lisaeelarvet paika panema," rääkis uus vallavanem. "Samuti on tarvis otsustada, kuidas jagada riigipoolset toetust, projektid ja investeeringud tuleb välja valida ja siis kooskõlastamisele saata," lisas ta.

Mida ilusamaks ilmad lähevad, seda rohkem loodavad ka kohalikud ettevõtjad, et turismihooaeg saab saarel hoo sisse. Seejuures peljatakse, et ehk on koroonakriis pannud sellise põntsu, et inimesed ei julgegi enam saarele puhkama tulla. "Olukord Saaremaal on praegu kõige parem Eestis üldse," kinnitas Tuisk, et hirmuks põhjust pole. "Kui vaadata viimase aja statistikat, siis Saaremaale ei tule praktiliselt üldse positiivseid diagnoose. Kuna meid ei ole siin palju, siis ilmselt toimib juba ka karjaimmuunsuse efekt," märkis ta.

Tuisk ütles, et vald toetab kohalikke ettevõtjaid omaltpoolt ka rendisoodustustega ja annab mingeid ruume rendile ka üldse tasuta. "Aitame neid, kuidas vähegi võimalik, ka näiteks turundusega. Samuti on riigipoolsed toetused, millega saame kohalikke ettevõtjaid toetada," sõnas uus vallavanem.