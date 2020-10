FOTOD | Rootsi Mõõdukate partei siinne üksus avaldas Helme geivaenu tõttu meelt

Täna kell 10 avaldasid Rootsi Mõõdukate partei Eesti osakonna liikmed meelt siseministri geivaenulike ütluste pärast. Mäletatavasti soovitas Helme Eesti geidel Rootsi minna, sest seal suhtutakse nendesse sõbralikumalt.

Mõõdukate siinsed liikmed jagasid tööle saabuvatele riigikogulastele lendlehti. Nende seas said vikerkaaremärgiga lehe ka näiteks Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, EKRE saadik Anti Poolamets, keskerakondlane Martin Repinski ja opositsioonisaadik sotsiaaldemokraat Riina Sikkut.

Mõõdukate partei Eesti osakonna esimees Anders Hedman ütles, et Rootsis elavad eestlased on ühiskonna arengusse positiivselt panustanud ja sinna hästi integreerunud. Ta tõi välja, et eestlaste ja rootslaste väärtushinnangud on suuresti kattuvad. Seepärast kutsus Hedman üles siinseid geisid ka Rootsi tulema, sest seal võetakse nad avasüli vastu.

"Et Eesti tühjaks ei jääks, siis soovitame Helmel kutsuda Eestisse Rootsis elavad homofoobid," lisas Hedman.