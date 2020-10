FOTOD | Rohelised ja Eesti 200 allkirjastasid ühisavalduse perekonnaseaduse muutmiseks

"Koostöö on see, mis meid edasi viib!" teatas Eesti 200 sotsiaalmeedias.

"Eesti poliitikas on täna unikaalne pretsedent /---/, progressiivseid ning liberaalseid väärtusi esindavad ja veavad edasi kaks parlamendivälist erakonda," sõnas roheliste kaasjuht Kaspar Kurve pressikonverentsil, vahendas ERR-i uudisteportaal.

Roheliste teine juht Züleyxa Izmailova ütles, et loodetavasti liituvad deklaratsiooniga ka teised parteid.

"Oleme kogunenud täna siia, et allkirjastada deklaratsioon, kus me ütleme välja selle sama tõe, mille ümber see tants siin praegu käib. Meie arust peaks Eestis saama abielluda võrdsetel alustel ka samast soost isikud," ütles Izmailova.

Ta selgitas, et Eesti poliitiline diskursus on nii palju muutunud, et seda pole võimalik enam tagasi muuta. Izmailova lisas, et käes on aeg võtta suund euroopalike väärtuste poole.

Eesti 200 esimees Kristina Kallas ütles, et Eestis on pikalt sammutud ühel kohal. Ta selgitas, et on oluline olla riik, mis ennekõike kaitseb inimeste õigusi.

Roheliste erakonna algatatud petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks on tänaseks kogunud juba üle 32 000 allkirja ning läheb riigikokku menetlemiseks. Allkirju saab anda veel kaks kuud.