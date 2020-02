FOTOD | Riina Sikkut "Esimeses stuudios": apteekide liigse kasumi maksavad kinni eakad ja krooniliselt haiged

Sikkut selgitas, et apteegireformi eesmärk on hulgimüügi korrastamine. "Esiteks, Eestis apteeke, eriti linnades on kordades rohkem kui mujal. Liigsed ülalpidamiskulud maksavad kinni eakamad ja krooniliselt haiged, kellel läheb ravimeid rohkem vaja," ütles ta. Sikkuti sõnutsi on Eestis 38 apteeki 100 000 elaniku kohta, Norras aga näiteks 8.

Helme ütles, et kahele suurele ravimite hulgimüüjatele pole tulnud konkurente, kuna turg on Eestis üle reguleeritud. “Linnas on suur käive ja suurem ostujõud. Kui laine käib üle ja apteegid lähevad kinni, tuleb midagi asemele. Teile tundub, et on riigi asi öelda, et poode on liiga palju, järgmisena lähevad äkki toidupoed kinni. See on väärastunud argumentatsioon, et poode on liiga palju,” sõnas ta.

Aeg nentis, et kui ketiapteegid ootasid viis aastat, et ehk läheb seadusemuudatus üle, siis proviisoriapteegid peaksid olema motiveeritud ketiapteekidele konkurentsi pakkuma. “Seda ei ole toimunud. Viis aastat eesmärgi saavutamiseks, aga ei ole suudetud edasi liikuda,” rääkis Aeg.

Sikkut märkis, et sotside eelnõus on märgitud sisse erand nende maakohtade jaoks, kus tõesti läheks reformi tõttu aeg kinni. “Meie patsiendid maksavad ravimite eest liiga palju, kuna paar edasimüüjat kehtestavad hinna ja need on kümned miljonid aastas, mille inimesed maksavad kellegi kasumiks,” sõnas Sikkut.

“Meil on kogu aeg kinnitatud, et ärge muretsege, kõik on kontrolli all, kõik need proviisorid tulevad. See, et sotsid esitasid oma eelnõu on sisuline tunnistus, et eelnõu on läbi kukkunud ja ei hakka tööle. Kas me laseme poolel Eestil jääda apteegist ilma? Piritale ei jää ühtegi, Nõmmel lähevad pooled apteegid kinni,” ütles Helme.

“Seda juttu, et kas Viimsis või Nõmmel apteeke pole, pole mõtet rääkida. Turg tagab selle, et seal apteegid alati tegutsema. Peaksime muretsema väikeste maapiirkondade pärast, kus on võimalus lahenduse leidmiseks. See on peaaegu ainuke tervishoiuteema, mille peale rahandusministrid ja teised kirglikuks lähevad. Alles oli uudis, et perearst asendati televiisoriga ja keegi ei läinud nii hoogu,” rääkis Rõivas.

Helme nimetas eesootavat reformi poliitiliseks tuumapommiks. Rõivas heitis Helmele ette, et kui apteekide seis nii kehv on, siis miks EKRE pole midagi aastaga ära teinud. “Ootate, et Reformierakond aitaks teid hädast välja?” uuris Rõivas. “Eelmine kord hääletasid kõik fraktsioonides risti-rästi,” vastas Helme.