FOTOD | Riik võttis kaitse alla kolm uut arheoloogiamälestist

Soe kalmistu ja asulakoht on mitmekihiline muististe kompleks, mis koosneb pronksiaegsest asulakohast, maa-aluste põletusmatustega muinasaegsest kalmest ning keskaegsest külakalmest. Muististest vanim on nooremasse pronksiaega dateeritud asulakoht, mille kultuurikihist avastati leide perioodist 10. kuni 3. sajand eKr. Muinasaegne kalme oli kasutusel maa-aluste põletusmatuste matusepaigana rooma rauaajal 50 kuni 450 pKr. Kesk- ja varauusajal on Soe kõrtsi vastas olevat küngast kasutatud külakalmena. Soe kalmel ja asulakohal säilinud matused ja arheoloogilised leiud on hindamatu allikas muinas- ja keskaja ühiskonna, majanduse, religiooni ning elu- ja loodusolude uurimisel.

Eestis on kokku üle 26 000 kultuurimälestise, millest umbes pool on kunstimälestised nagu kirikuvara, monumendid ja kunstiteosed. Arheoloogiamälestisi nagu asulakohad, kalmed, kultuskivid, hiied või laevavrakid on Eestis kaitse alla võetud umbes 6600.