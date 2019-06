FOTOD | Riigipea parimatele koolilõpetajatele: vajame teie mõistuse ja südamega tehtud valikuid

President Kaljulaid rõhutas, et räägime liigagi vähe sellest, millega vanemad põlvkonnad ei ole hakkama saanud ning parem on ausalt tunnistada oma vajakajäämisi ja anda niimoodi puhtalt ja selgelt lipp üle noortele.

„Mulle meeldib väga, et just teie põlvkond on esimene, kes tuleb niivõrd kiiresti ja olulisel moel poliitikasse, nagu läbi kliimaprotestide seda tehtud on. Veel 30 aastat tagasi oli poliitika vanemaealiste ja sageli meeste teema. Me näeme poliitikute järkjärgulist noorenemist – täna ei ole 35-aastane peaminister enam imeasi, nagu 90ndatel kui Eestil selliseid peaministreid leidus. Ja nüüd on juba kooli lõpetav põlvkond selgelt öelnud, et nemad näevad vajakajäämisi vanemate põlvkondade tehtud töös ja tahavad hästi kiiresti appi tulla,“ ütles riigipea.

Kaljulaid soovis lõpetajatele indu olla oma teel süvenev rändaja, mitte kiirustades ilupilte jahtiv turist. „Igati tõenäoline, et siin on neid, kes mõne aasta pärast tulevad Kadriorgu tagasi, et vastu võtta noore teadlase, sotsiaaltöö, kultuuri- või hariduspreemia. Ju on siin mõne meie tulevase ükssarviku loojad, riigijuhte ja vabakonna liidreid,“ lisas riigipea.

President peatus oma kõnes ka sellel, et peame põhjendatud uhkusega oma koolisüsteemi maailma parimaks, sest meil on teadmine, et iga Eesti kool suudab anda kindla põhja, millelt vallutada ükskõik mis tippe. „See tähendab ka, et kui ema-isa elu pole läinud soovitud rada pidi, on lapsel endiselt uus võimalus – mis pole maailmas sugugi nii endastmõistetav,“ lisas president Kaljulaid.