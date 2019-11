FOTOD | Riigipea kohtus Euroopa Liidu järgmiste juhtidega

Arutelu von der Leyeniga keskendus kliimaküsimustele, Euroopa Liidu (EL) eelarvele ja järgmise rahastusperioodi põhimõtetele, aga ka julgeolekuküsimustele. Von der Leyen tundis sisulist huvi ka Eesti e-riigi ja digilahenduste vastu, samuti arutati Kolme Mere Algatuse temaatikat, mille järgmine tippkohtumine toimub juunikuus Tallinnas.

„Kliimaneutraalse majanduse poole liikumisel on oluline reguleerida ka kolmandatest riikidest Euroopa Liitu tuleva energia maksustamine, et vältida nn „musta“ energia ebaausat konkurentsieelist. Mis puudutab järgmist eelarveperioodi, siis oluline on seada sihid ambitsioonikalt ja rõhutades strateegilisi eesmärke, mitte lihtsalt eelmist eelarvet üle võttes natuke kohendada,“ sõnas president Kaljulaid.

Ligi pooleteisetunniseks veninud kohtumisel Micheliga keskenduti nii EL-i välispoliitilistele väljakutsetele, muuhulgas ka ühenduse ja liikmesriikide suhetele Venemaaga, kui ka taaskord EL järgmisele eelarveperioodile.

President Kaljulaid tõstatas Euroopa Liidu laienemise, mis peab jätkuma: "Lääne-Balkanile tuleb saata sõnum selle kohta, et protsess jätkub. Põhja-Makedoonia ja Albaania kõrval tuleks julgustada ka neid Idapartnerlusriike, kes selleks rohkem valmis on."