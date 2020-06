FOTOD Riigikogu juhatus tõmbas kevadistungjärgu otsad kokku

Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja aseesimehed Helir-Valdor Seeder ning Siim Kallas tõdesid, et pandeemia jättis ka Riigikogu töösse tugeva jälje. Põlluaas rõõmustas, et edaspidise huvides on vastu võetud kaugtööd lubav seadus, mis laseb ka riigikogu täiskogul vajadusel kaugtööd teha.

Aseesimees Helir-Valdor Seeder ütles, et parlamendi roll peaks kriisis tegutsemises suurem olema. „Tulevikus tasub mõelda, kas täitevvõimule sellisel kujul raha kasutamiseks õiguse andmine on kõige parem lahendus. Tunnetasin soovi, et parlament peaks saama rohkem kaasa rääkida, alati ei pea kõike delegeerima täitevvõimule. Siin on mõtlemise koht,“ märkis Seeder.

Aseesimees Siim Kallas rääkis, et näeb suurema erakondade ülese koostöö võimalust eelnõude puhul, kus ei esine maailmavaatelisi erimeelsusi, kuid kus praegu siiski toimuvad põhimõttelised opositsiooni ettepanekute mahahääletamised.

Riigikogu juhatus oli üksmeelne selles, et sügisese istungjärgu suurim väljakutse on järgmise aasta eelarve.

Sügisistungjärk algab 14. septembril.