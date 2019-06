FOTOD | Riigikogu esimees ja Horvaatia president pidasid tähtsaks ühiseid väärtusi

„Kahe riigi suhted on väga head,“ ütles Põlluaas. „Me pole küll naabrid, kuid meil on palju ühist ajaloos ja sarnased väärtused, mida jagame.“

Kohtumisel räägiti Euroopa Liidu tulevikust, kevadel valitud Euroopa Parlamendi tööst ning uue Euroopa Komisjoni moodustamisest. Samuti Balkani riikide omavahelistest suhetest.

Põlluaas märkis kohtumisel, et Eesti ja Horvaatia suhtluses on oluline osa turismil. „Juba praegu on Horvaatia Eesti turistidele tuttav sihtriik ja hea meelega võõrustaksime ka Eestis rohkem Horvaatia turiste,“ ütles Põlluaas.

Põlluaas tänas Horvaatiat toetuse eest ÜRO Julgeolekunõukogu hääletusel ning kiitis kahe riigi head koostööd nii Euroopa Liidus kui NATOs. Ta avaldas lootust, et Horvaatia liitub Eestis asuva NATO küberkaitsekeskusega loodetavasti enne selle aasta lõppu.

Horvaatia president andis kohtumisel ülevaate riigi plaanidest Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal, mis leiab aset 2020. aasta esimesel poolel ja avaldas soovi õppida Eesti kogemusest. Horvaatia prioriteetide hulgas on majanduse areng ja haridusele esitatavad väljakutsed, aga ka Euroopa Liidu julgeolek.

Kohtumisel osales ka väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa. Ta tõi välja, et Eesti toetab Euroopa Liidu edasist laienemist ja avatud uste poliitikat. Tema sõnul ei saa Euroopa Liit valmis enne kui kõik liituda soovivad Balkani riigid kuuluvad ühendusse.