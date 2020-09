FOTOD | Riigikogu ees koguneti kõrghariduse ja teaduse rahastamise eest

Avalikule koosolekule eelnes kell 11 alanud kultuurikomisjoni istung, kus arutatakse sotsiaaldemokraatide eelnõu, mis sätestab, et teadusse riigieelarvest investeeritavad summad peavad kasvama ühe protsendini SKPst. Arutelust võtab osa ka haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud teadus- ja arendustegevuse korraldamise seaduse täiendus näeb ette, et teaduse püsirahastus suureneb kolme aastaga ligi 100 miljoni euro võrra aastas ning kasvab seejärel kooskõlas majanduskasvuga.

“Valitsus on juba kaks aastat keeldunud täitmast teaduslepet, ehkki kõik riigikogu erakonnad andsid sellele enne valimisi allkirja ja kinnitasid, et see piinlik lugu teaduse kroonilise alarahastatusega lõpeb,” meenutas endine haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski. “Laiutatakse silmakirjalikult käsi, kurdetakse rahapuudust, kuid samal ajal leitakse sadu miljoneid, et toetada üleeilset tööstust, parteisponsorite kinnisvaraarendusi ja muid totrusi.”

Ossinovski sõnul on asi, nagu ikka, prioriteedis. “Mul on valus seda öelda, aga kahjuks ei ole haridus ja teadus selle valitsuse prioriteet. Nii lihtne see ongi.”

Sotsiaaldemokraadid esitavad sarnase eelnõu juba teist korda praeguses riigikogu koosseisus. Eelmise eelnõu menetluse otsustas valitsuskoalitsioon pärast esimest lugemist külmutada, et valitsusliidu saadikud ei peaks sotside ettepanekut maha hääletama. “Olukorras, kus sõnades nõustub valitsusliit sellega, et teaduse rahastamine peab kasvama, viime sama ettepaneku taas riigikogu ette. Uus eelarve on tegemisel, lahendame selle asja lõpuks ära,” resümeeris Ossinovski.