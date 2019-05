FOTOD | Riigiabi loa ootel linnahall pudenes taas, linnahalli ning Euroopa komisjoni vahel käib tihe asjaajamine

Tallinna linnahalli AS-i juht Kaia Jäppinen sõnas, et kui juba aasta eest edastati komisjonile riibiabiloa taotlus, siis märtsis edastatud tasuvusanalüüsi kohta oli komisjonil lisaküsimusi. Palgatud auditiettevõtte valmistab nüüd ette tasuvusanalüüsi täpsustust ning Jäppinen loodab, et Brüsselisse saab vastuse läkitada paari nädala jooksul.

Tema sõnul ei lähe linnahalli rekonstrueerimine lõpus selle võrra kallimaks, et hall edasi laguneb. "Seal võetakse fasaad nii ehk naa ära. See, et ta on aktiivselt lagunema sellel aastal on hakanud, on täiesti tõsi, sellepärast ongi sinna pandud aed ümber," sõnas ta.

"Oleme võtnud ka sinna pakkumise ehitusfirmadelt, et kas saaks taastada välisvooderdust, aga paraku ehitusfirmad pole sellest tööst olnud üldse huvitatud. Oleme saanud ainult ühe pakkumise," rääkis Jäppinen.

Tema ise ei poolda sugugi vahepealsete korrastustööde tegemist, sest usub, et lõplikud korrastustööd algavad paari aasta pärast. "Minu hinnangul oleks see mõttetu, see on kallis ja ebaotstarbekas ja ega ta suurt efekti ei anna."

Korrastustööde osas teeb lõpliku otsuse siiski nõukogu, mille eesotsas on tänane linnapea Mihhail Kõlvart.

Linn on Tallinna Linnahalli AS-ile eraldanud aastaeelarvena 480 000 eurot, mille sees on ohutus- ja taastamiskulud. Juhul kui näiteks ohutuse tagamiseks vajab linnahall rohkem, peab sõlmima linnaga uue kokkuleppe.

"Ohutus peab olema absoluutselt tagatud, kui on vaja rakendada täiendavaid meetmeid, siis tuleb seda teha. Aga kui seinalt on kivid ära kukkunud ja on vaja raha selleks, et neid asendada uue dolomiidiga, siis seda kulutust pole vaja teha," rõhutas Jäppinen.

Nõukogu koosolek peab toimuma paari nädala jooksul.