FOTOD | Reinsalu Varssavis: Poola on Eesti julgeoleku seisukohast üks võtmeriike

Kohtumisel arutasid välisministrid ka idapartnerluse tuleviku üle. Ministrid kinnitasid, et idapartnerlus on mõlemale riigile väga oluline, kuid palju on veel teha. „Vajame uut visiooni ja suunda, kuidas idapartnerluse teemal pärast 2020. aastat jätkata, kui lõppeb kolm aastat tagasi vastu võetud teekaardi kehtivus,“ nentis Reinsalu „Poola on üles näidanud head liidrirolli ning Eesti ülesanne on avaldada toetust ja kaasata ka teisi Euroopa Liidu liikmesriike, et idapartneritel oleks selge rada ees, mille abil Euroopasse tüürida,“ lisas ta.

Reinsalu ja Czaputowicz rääkisid veel kommunismikuritegude hukkamõistmisest ja nende uurimisest Euroopas. Reinsalu tutvustas Poola kolleegile ka Eestisse rajatava kommunismikuritegude mälestuskeskuse ideed.

Kohtumise lõpus puudutati ka Rail Balticu projekti, mille läbiviimine saab toimida üksnes koostöös Poolaga.