FOTOD | Reidi teele kerkisid ajutised tualetid, millele kulub tänavu ligi 55 0000 eurot

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg selgitas, et Pikksilma ja Reidi tee ristmikule ning Reidi tee suure mänguväljaku kõrvale kerkinud konteinertualetid on ajutine lahendus.

"Reidi tee maastikuarhitektuurses lahenduses ei nähtud ette statsionaarsete tualettide paigaldamist mänguväljaku juurde, kuna kogu projektiala kõigte Pirita-poolsemale alale on tulevikus ette nähtud statsionaarne kohvik ning avalikud tualettruumid," ütles Sulg. Ta lisas, et statsionaarne kohvik koos avalike tualettidega on ette nähtud lahendada eraldi projektiga ideekonkursi alusel, kusjuures avalikud tualettruumid peavad olema kasutatavad ka ajal, mil kohvik on suletud.

"Kahe sanitaarsoojaku 3-aastase rendilepingu kogumaksumus koos käibemaksuga on 25 344 eurot, käimlate 1-aastaseks hooldusmaksumuseks kujunes riigihanke tulemusena 29 203 eurot, mis sisaldab neli korda päevas desinfitseeriva vahendiga käimla seinte ja põrandate puhastamist ning tualetipottide, pissuaaride ja kraanikausside puhastamist," selgitas Sulg.