FOTOD | Reidi teel käivitati uued purskkaevud

Reidi tee purskkaevud on loodud madalate jugadega, et neist saaks palavatel päevadel läbi jalutada. Purskkaevud on varustatud värviliste valgustitega, mistõttu on nad efektsed ka õhtuhämaruses. Sobiva miljöö loomiseks kasutati purskkaevude kujundamisel merelisi väikevorme ja eriliilmelisi purskkaeve.

Linnapea Mihhail Kõlvart ütles purskkaevude avamisel, et Reidi tee ei ole ainult liiklusprojekt, vaid sellega on linn saanud juurde ka uut linnaruumi ning linn on rohkem merele avatud.

"Reidi teest on juba tänaseks kujunenud üks linlaste lemmikkohti, olenemata sellest, et on eriolukod ja veel ei ole käes ka soojad ilmad. Ilmselt näeme üsna pea Reidi teel liikumas veelgi rohkem inimesi," rääkis Kõlvart.

Eilsega on avatud kõik purskkaevud üle Tallinna ning koos nelja Reidi tee purskkaevuga on linnas nüüd kokku 46 purskkaevu.